В Японии выявили новый штамм коронавируса

В Японии обнаружили новый штамм коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Национальный институт инфекционных заболеваний Японии сообщил о выявлении в стране нового штамма коронавирусной инфекции, который отличается от выявленных ранее «британского», «южноафриканского» и «бразильского». Эксперты отмечают, что мутации в нем могут потенциально снизить эффективность существующих вакцин.

Как сообщает газета Mainichi, японские органы здравоохранения выявили более 90 случаев заражения новым штаммом коронавируса.

По данным министерства здравоохранения Японии, с начала пандемии в стране зафиксировали более 400 тысяч случаев заболевания коронавирусной инфекцией, а жертвами вируса стали 7 194 человека. Из всех заболевших у 151 пациента выявлены штаммы вируса, выявленные ранее в Великобритании, Южной Африке и Бразилии.

Напомним, накануне, 18 февраля, о новом штамме коронавируса сообщили в Норвегии. Им заразились уже более десяти человек. Днем ранее о новой мутации заявили в Финляндии.