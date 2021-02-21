Мать чемпиона мира по футболу Роналдиньо умерла от коронавируса. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мать бывшего футболиста «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо скончалась от коронавируса. Она умерла на 72 году жизни.

Ее госпитализировали в декабре. Женщина была сразу отправлена в отделение интенсивной терапии. Об этом своим фанатам сообщил сам бывший футболист.

Мэр Белу-Оризонти Алешандре Калил выразил футболисту соболезнования в связи с утратой близкого ему человека. Об этом сообщает America TV.

В октябре 2020 года коронавирусная инфекция была выявлена у самого 40-летнего футболиста, но он перенес болезнь бессимптомно.

Напомним, Роналдиньо завершил карьеру в 2018 году. Он выступал за «Барселону», «Пари Сен-Жермен», «Милан», бразильские «Фламенго» и «Атлетико Минейро».

В августе прошлого года спортсмен вернулся в Бразилию после того, как полгода провел в заключении в Парагвае за использование поддельного документа.