В Microsoft заявили о «доказательствах» причастности России к кибератаке

Президент Microsoft Брэд Смит на слушаниях в сенате Фото: REUTERS

Существуют некие «доказательства» причастности России к крупной хакерской атаке на системы американских государственных ведомств и «правительств по всему миру» в декабре, заявил президент Microsoft Брэд Смит на слушаниях в сенатском комитете по разведке.

По его словам, ведущие расследование этой кибератаки специалисты «на этом этапе увидели существенные доказательства, указывающие на российскую службу внешней разведки, и не нашли доказательств, которые привели нас к кому-то еще», передает агентство Reuters.

Между тем, Джордж Курц – глава крупной компании CrowdStrike, которая работает в области информационной безопасности, – со своей стороны заявил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть заявления о причастности России к атаке.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Соединенные Штаты практически сразу приписали крупную кибератаку «российским хакерам», по версии американских спецслужб, ее целью было получить доступ к секретным данным разведки. Между тем, в России неоднократно заявляли, что наша страна к этой атаке не причастна.

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