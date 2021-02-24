Сургут и Тюмень названы самыми комфортными для жизни городами России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Четыре города России - Краснодар, Сургут, Тюмень и Санкт-Петербург – назвали комфортнее Москвы для жизни. Это следует из рейтинга самых комфортных и доступных городов России института территориального планирования «Урбаника».

Как передает РБК, российская столица за год поднялась в рейтинге с 52-го на пятое место. В первую десятку по комфорту и качеству жизни также попали Мурманск, Тверь, Южно-Сахалинск, Магнитогорск и Уфа. Последние места в рейтинге заняли Чита, Армавир, Бийск, Улан-Удэ и Уссурийск.

Для составления рейтинга эксперты проводили анализ качества среды в ста крупнейших российских городах, а также стоимость жизни в них в расчете на среднюю для этого населенного пункта заработную плату.

За основу нового рейтинга брали данные за 2019 год (в предыдущем списке были данные за 2018 год), поскольку официальные социальные и экономические показатели за прошлый год еще не подвели.