Захарова назвала цирком решение ЕС о введении новых антироссийских санкций из-за Навального

Мария Захарова назвала решение ЕС расширить санкции против России цирком Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Решение Евросоюза о расширении персональных санкций против нескольких россиян из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным - это цирк и заранее разыгранная история, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире "Первого канала".

Она также напомнила, что ввести дополнительные санкции ЕС решил после визита в Россию главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля.

- Как только пропадает логика, соответственно, мы имеем дело с заранее разыгранной абсурдной историей, со сценарием информационной кампании, - заявила Мария Захарова. Она также считает, что подобное решение унижает в первую очередь Евросоюз.