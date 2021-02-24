Алексей Мордашов возглавил рейтинг миллиардеров РФ. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель совета директоров ПАО «Северсталь» Алексей Мордашов возглавил список миллиардеров России по версии Forbes Real-Time, который отслеживает состояние миллиардеров в реальном времени.

По данным на 20:10 мск, состояние Мордашова и его семьи оценивается в $29,2 млрд. С этим результатом он обогнал президента холдинга «Интеррос» и крупнейшего акционера ГМК «Норильский никель» Владимира Потанина, чье состояние составляет $28,8 млрд.

На третьем месте расположился председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин ($26,2 млрд).

Алексей Мордашов находится на 48-й строчке среди самых богатых людей мира. Потанин при этом занимает 51-е место, а Лисин — 61-е место.

Напомним, что 20 февраля на Норильской обогатительной фабрике обрушились конструкции узла перегрузки руды и двух прилегающих надземных пешеходных галерей. Погибли три человека. Норникелю пришлось приостановил работу и рудников «Октябрьский» и «Таймырский» из-за подтопления.