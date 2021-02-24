В США назвали завершение строительства «Северного потока - 2» победой Путина

Строительство «Северного потока - 2» близко к завершению Фото: REUTERS

Строительство российского газопровода «Северный поток близится к завершению, несмотря на все помехи со стороны США и некоторых стран Евросоюза. Американское издание National Interest опубликовало по этому поводу статью, в которой назвало реализацию проекта «очередной победой» президента России Владимира Путина.

В частности, авторы материала отмечают, что «Россия уже контролирует около 40 процентов европейского газового рынка, и эта доля будет только увеличиваться», а также указывают, что этот проект вредит отношениям Соединенных Штатов с Европой.

Кроме того, в статье говорится, что наша страна якобы использует свои энергоресурсы в качестве «политического оружия», вынуждая своих европейских партнеров отказываться от собственных интересов и стремления «присоединиться к западным союзам».

Напомним, как писал kp.ru, ранее 23 февраля перестраховочная компания Германии из-за угрозы американских санкций отказалась от работы с газопроводом.

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