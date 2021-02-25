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Психолог объяснила, почему зубрежка бессмысленна и не помогает запоминанию

Доктор психологических наук Мария Фаликман считает, что информацию нужно осмыслить
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Человеческая память устроена гораздо сложнее, чем компьютерная

Человеческая память устроена гораздо сложнее, чем компьютерная

Фото: Shutterstock

Чтобы лучше запомнить какую-либо информацию, ее нужно проанализировать и осмыслить, а просто зубрить – бессмысленно, считает доктор психологических наук Мария Фаликман.

«Достоверно показано, что внимание обеспечивает перевод наиболее важной части информации обо всем многообразии мира, который на нас обрушивается, в рабочую память. Сосредоточение внимания будет способствовать и переводу информации в долговременную память. Информация, на которой мы сосредоточены и сфокусированы, будет лучше кодироваться и извлекаться», - рассказала она в беседе с kp.ru.

Психолог отметила, что когда человек сосредоточен, он может «запомнить больше и на более долгое время», однако «чтобы увеличить объем сохраненной в памяти информации, одного только внимания и зубовного скрежета при попытках не отвлечься будет недостаточно».

«Необходимо подключить анализ этой информации, ее осмысление и структурирование. То, с чем мы определенным образом поработали, запомнится больше и на более долгое время. И это запоминание может происходить само собой, без специальных усилий с нашей стороны. Поэтому в школах советуют заменять зубрежку работой с информацией. Поскольку то, с чем мы поработали, имеет шансы остаться в памяти без специальных усилий. В то время как зубрежка усилий требует много, а информация потом все равно потеряется», - подытожила Мария Фаликман.

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