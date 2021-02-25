Пашинян назвал условие своего ухода с поста премьера Армении Фото: REUTERS

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что решить вопрос его ухода с поста главы правительства должен народ республики.

- После войны я очень много думал об отставке. Но потом я сказал, что стал премьером не по своей воле, а так решил народ. Народ должен решить вопрос моего ухода. Пусть народ потребует мою отставку, пусть застрелит меня на площади. И народ не допустит военного переворота в Армении, - сказал глава армянского кабмина в четверг, 25 февраля.

Он отметил, что его предложение провести внеочередные парламентские выборы остаётся в силе и призвал начать консультации по данному вопросу.

Ранее сайт kp.ru писал, что Пашинян вышел на площадь к своим сторонникам и приказал военнослужащим «заниматься своим делом», охраняя границы и территориальную целостность государства. Политик заявил также, что военные не должны приниматься участия в политике и обязаны подчиняться властям страны.

Напомним, Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьер-министра и правительства республики. В заявлении военные выразили протест в связи с увольнением первого замглавы Генштаба ВС Тирана Хачатряна по «необоснованным причинам». Пашинян в ответ заявил об увольнении начальника Генштаба ВС и сказал, что «переворота в Армении не получится».