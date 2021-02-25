Мосгорсуд оставил Любовь Соболь под домашним арестом

Мосгорсуд признал законным домашний арест юриста "Фонда борьбы с коррупцией"* Любови Соболь Фото: Instagram.com

Мосгорсуд признал законным домашний арест юриста "Фонда борьбы с коррупцией"* Любови Соболь. Она обвиняется в подстрекательстве людей к нарушению санитарных правил на несогласованной акции, сообщили в суде.

- Московский городской суд оставил без изменения постановление Тверского районного суда города Москвы об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста сроком до 23 марта, - сообщил источник РИА Новости.

Сегодня, 25 февраля, суд также должен рассмотреть жалобу на домашний арест координатора московского штаба ФБК* Олега Степанова.

Следствие утверждает, что призывы Соболь и Степанова привели к тому, что люди массово вышли на акцию поддержки Алексея Навального 23 января. Среди них были и заражённые коронавирусом. По мнению следствия, акция протеста, прошедшая на улицах Москвы, "создала угрозу массового заболевания".

Под домашний арест по делу о нарушении санитарных норм также попали брат Алексея Навального Олег Навальный, пресс-секретарь ФБК* Кира Ярмыш, муниципальные депутаты, глава "Альянса врачей" Анастасия Васильева и участница группы Pussy Riot Мария Алехина.

Соответствующая статья УК РФ предполагает до двух лет колонии.

Напомним, акции в поддержку Навального прошли в нескольких городах России 23 и 31 января, а затем продолжились 2 февраля, когда суд приговорил политика к 3,5 годам заключения в колонии общего режима.

* Фонд борьбы с коррупцией признан Минюстом России иностранным агентом.