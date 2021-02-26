Мария Захарова объяснила, почему российские дипломаты уезжали из КНДР на дрезине

Мария Захарова уточнила, что путь на дрезине - обязательная часть пути при выезде из КНДР из-за ограничений по коронавирусу Фото: Михаил ФРОЛОВ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала в эфире Радио "Комсомольская правда", почему российские дипломаты покидали Северную Корею пешком, толкая дрезину по рельсам. Сайт KP.ru приводит фрагменты интервью Марии Захаровой.

- Что касается пути, который пришлось пройти, чтобы вернуться домой. К сожалению он связан с жёстким режимом, введенным в связи с COVID-19 в Северной Корее. Существует другой путь возвращения в Россию через Китай, но там нужно будет проходить трёхнедельный карантин. Если говорить о коротком пути - хотя его тоже сложно назвать коротким или лёгким - то он состоит, как вы видели, и из такой части маршрута, - рассказала дипломат.

Мария Захарова также отметила, что власти КНДР уже не в первый раз позволяют покинуть страну только такими "исключительными способами", несмотря на многочисленные обращения Москвы.

- Вообще это отношение не к российским дипломатам, а к дипкорпусу в принципе, который аккредитован в Пхеньяне. Но что касается нас, приходится таким способом возвращаться. И даже заболевания служащих не являются поводом для северокорейских коллег для изменения режима. Но главное что наши дипломаты сохраняют оптимизм вот в таких чрезвычайных обстоятельствах, - также поделилась представитель российского МИД.