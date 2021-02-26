Российские дипломаты, толкавшие дрезину, прилетели в Москву

Толкавшие дрезину в КНДР дипломаты вернулись в Москву. Фото: МИД России

Российские дипломаты, которые вместе с членами своих семей преодолели часть пути из КНДР в Россию на дрезине, прилетели Москву. Данные о приземлении их рейса опубликованы на сайте Flightradar24.

Напомним, из-за закрытия границ и строгих ограничениях в КНДР, принятых из-за пандемии коронавируса, российским дипломатам пришлось возвращаться на родину необычным способом. Они вместе с членами своих семей и вещами сначала 32 часа ехали на поезде, потом два часа на поезде, прошли пограничный контроль КНДР, а затем более километра шли до границы России, толкая по рельсам специально сделанную для них тележку. На неё дипломаты посадили детей и положили вещи.

На российской станции Хасан их встретили сотрудники Министерства иностранных дел России во Владивостоке. До аэропорта дипломатов довезли на автобусе, предоставленном правительством Приморского края.

В 2:25 мск в ночь с 25 на 26 февраля из аэропорта Владивостока вылетел самолёт с сотрудниками российского посольства.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила в интервью Радио "Комсомольская правда", почему дипломатам пришлось добираться на родину, толкая дрезину на одном из отрезков своего пути. Сайт KP.ru опубликовал фрагменты этого интервью.