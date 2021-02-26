Петр Порошенко назвал «исторические причины» потери Крыма Украиной Фото: Олег ТЕРЕЩЕНКО

Бывший украинский президент Петр Порошенко рассказал, какие «исторические причины», по его мнению, привели к потере Крыма Украиной. Политик заявил, что события 2014 стали финалом почти тридцатилетней истории.

- После распада Советского Союза Россия начала создавать пророссийские автономии в СНГ, и Киев не смог помешать этому процессу, поскольку был сильно зависим от Москвы. Например, Украине пришлось согласиться на размещение баз российских ВМФ в Севастополе. Власть закрывала глаза на то, что Крым стал полигоном для обкатки идеологем «русского мира», - заявил Петр Порошенко в интервью газете «Украинская правда».

Экс-президент Украины считает также, что жители полуострова приняли военнослужащих из России в 2014 году из-за их «глубокой укорененности» в жизни крымчан.

Напомним, что в 2014 году власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Российской Федерацией. За воссоединение проголосовали 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно. Жители полуострова проголосовали за воссоединение с РФ в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН, однако Украина до сих пор считает Крым своей «временно оккупированной» землей.

Как писал сайт kp.ru, накануне вице-спикер Государственной думы России Петр Толстой объявил, что Крым и Севастополь никогда не вернутся в состав Украины – они навсегда останутся частью России.