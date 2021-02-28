Фрегат «Адмирал Григорович» впервые зашел в Порт-Судан в Красном море. Фото: Минобороны России

Боевой корабль «Адмирал Григорович» Черноморского флота ВМФ России сегодня зашел с визитом в Порт-Судан в Красном море, где по соглашению Судана и российской стороны будет создан пункт материально-технического обеспечения российского Военно-морского флота. Об этом в воскресенье, 28 февраля, сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота пресс-службы Южного военного округа.

- Фрегат «Адмирал Григорович» Черноморского флота впервые совершил заход в Порт-Судан в новейшей истории России, - говорится в сообщении.

В рамках данного визита стороны запланировали пополнение материальных запасов боевого судна, а также отдых личного состава после участия в многонациональном военно-морском учении «АМАН-2021», которое прошло в водах Аравийского вода.

Подчеркивается, что нахождение на территории Судана пункта материально-технического обеспечения Военно-морского флота РФ полностью отвечает целям поддержания мира и стабильности в данном регионе, а также носит оборонительный характер и не направлено против других стран мира.

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