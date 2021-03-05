Последние новости на утро 5 марта 2021: Онищенко назвал коронавирус "консервативным"

Онищенко назвал коронавирус "консервативным" Фото: Иван МАКЕЕВ

Последние новости на утро 5 марта 2021 года. Академик РАН, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко назвал коронавирус "довольно консервативным" вирусом. По его словам, возбудителю covid-19 не свойственны изменения, которые обычно наблюдаются у вируса гриппа. Также он добавил, что то, что сейчас называется штаммами коронавируса, всего лишь "подтипы", а не новые штаммы, пишут РИА Новости. Единственное отличие между ними заключается в том, что вирус мутирует и приобретает новые свойства.

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