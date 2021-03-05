Бэнкси показал на видео создание граффити на стене тюрьмы, где сидел Оскар Уайльд. Фото: кадр из видео

Британский уличный художник Бэнкси подтвердил свое авторство граффити на стене тюрьмы в Рединге, где сидел известный ирландский писатель Оскар Уайльд. Анонимный творец опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram видео, на котором запечатлен процесс создания граффити.

В своей работе на кирпичной стене исправительного учреждения Бэнкси изобразил узника, который спускается вниз по сплетенной из простыней веревке. К концу веревки привязана пишущая машинка.

Работал неуловимый художник ночью, освещая стену тюрьмы с помощью закрепленного на голове фонарика. Лица Бэнкси, конечно же, не видно.

Как сообщал сайт kp.ru, граффити с узником на стене тюрьмы появилось еще в минувший понедельник, однако было неясно, идет ли речь о работе самого Бэнкси или его подражателей.

Редингская тюрьма известна тем, что здесь отбывал наказание писатель Оскар Уайльд. Его осудили за «безнравственность» в 1895 году. Именно в этом исправительном учреждении писатель написал свою знаменитую поэму «Баллада Редингской тюрьмы», а также письмо-исповедь «Из бездны» (De Profundis).