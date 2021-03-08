Стоимость биткоина снова превысила 51 тысячу долларов

Цена биткоина снова превысила 51 тысячу долларов Фото: REUTERS

Цена биткоина снова начала стремительно расти. Так, в ходе торговой сессии в ночь на понедельник, 8 марта, стоимость самой популярной в мире виртуальной валюты выросла примерно на пять процентов и превысила отметку в 51 тысячу долларов.

По данным портала CoinDesk на 04: 26 по московскому времени, стоимость биткоина установилась на уровне 51,47 тысячи долларов, а за некоторое время до этого достигала 51,5 тысячи долларов.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 19 февраля криптовалюта впервые в истории превысила рекордную отметку в 55 тысяч долларов, а 21 февраля достигла $58 тысяч, однако потом стала терять в цене, и уже через сутки цена биткоина упала ниже психологической отметки в 50 тысяч «зеленых».

Ранее «КП» рассказывала о новом российском законе, регулирующем цифровые финансовые активы, и о том, стоит ли вкладывать деньги в криптовалюту.