Жена принца Гарри Меган Маркл в интервью CBS пожаловалась на королевскую семью

Жена принца Гарри Меган Маркл во время интервью телеведущей Опре Уинфри Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американская жена британского принца Гарри Меган Маркл в интервью телеведущей Опре Уинфри, которое этой ночью вышло в эфире телеканала CBS, пожаловалась на отношение королевской семьи к себе.

В частности, бывшая актриса рассказала, что родственники супруга вынуждали ее отказываться от выступлений и помалкивать, чтобы не выдавать тайны королевского дворца. По ее словам, монаршая семья Великобритании готова была «лгать», чтобы защитить своих членов, а вот ее, герцогиню Сассекскую с супругом, никогда не выгораживали.

«Я пришла к пониманию того, что не только меня не защищали, но и они были готовы солгать, чтобы защитить других членов семьи, но они не хотели говорить неправду, чтобы защитить меня и моего мужа», - сказала она.

При этом Мэган отметила, что королева Елизавета II «всегда замечательно относилась» к ней.

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