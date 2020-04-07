Свидетельство о рождении сына принца Гарри и Меган Маркл раскрыло все их тайны
Свидетельство о рождении ребенка британского принца Гарри и его супруги, американки Меган Маркл, раскрыло все тайны супругов. В обнародованном документе указаны полные имена и титулы отца с матерью, профессии и место рождения первенца герцогов Сассекских, сообщает Daily Mirror.
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Принц Гарри и Меган Маркл обидели Королеву.И вновь принц Гарри и Меган Маркл рвут шаблоны королевской династии. Теперь они собираются устроиться на работу и жить на собственные деньги.
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Принц Гарри вместе с супругой Меган Маркл сделали сенсационное заявление: они слагают с себя обязанности, связанные с королевской семьей (подробности).
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Принц Гарри и Меган Маркл покинули королевскую семью
Эпидемия эпидемией, а развод - по расписанию. Британский принц Гарри и его супруга, американская актриса, Меган Маркл объявили о начале независимой семейной жизни вдали от британской королевской семьи. Накануне они попрощались со своими поклонниками в Инстаграме, поблагодарив всех за поддержку. (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU
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