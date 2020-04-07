Свидетельство о рождении сына принца Гарри и Меган Маркл раскрыло все их тайны

7 Апр 2020 2020-04-07T23:26:21+03:00

В документе указаны полные имена отца с матерью, титулы супругов, профессии и место рождения ребенка

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Свидетельство о рождении ребенка британского принца Гарри и его супруги, американки Меган Маркл, раскрыло все тайны супругов. В обнародованном документе указаны полные имена и титулы отца с матерью, профессии и место рождения первенца герцогов Сассекских, сообщает Daily Mirror.

Новость дополняется.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/753824" frameborder="0"></iframe> Принц Гарри и Меган Маркл обидели Королеву.И вновь принц Гарри и Меган Маркл рвут шаблоны королевской династии. Теперь они собираются устроиться на работу и жить на собственные деньги.

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ИСТОЧНИК KP.RU