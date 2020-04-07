2020-04-07T23:26:21+03:00
В мире

Свидетельство о рождении сына принца Гарри и Меган Маркл раскрыло все их тайны

В документе указаны полные имена отца с матерью, титулы супругов, профессии и место рождения ребенка
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Принц Гарри и Меган Маркл со своим сыномПринц Гарри и Меган Маркл со своим сыномФото: REUTERS
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Свидетельство о рождении ребенка британского принца Гарри и его супруги, американки Меган Маркл, раскрыло все тайны супругов. В обнародованном документе указаны полные имена и титулы отца с матерью, профессии и место рождения первенца герцогов Сассекских, сообщает Daily Mirror.

Новость дополняется.

Принц Гарри и Меган Маркл обидели Королеву.И вновь принц Гарри и Меган Маркл рвут шаблоны королевской династии. Теперь они собираются устроиться на работу и жить на собственные деньги.

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Эпидемия эпидемией, а развод - по расписанию. Британский принц Гарри и его супруга, американская актриса, Меган Маркл объявили о начале независимой семейной жизни вдали от британской королевской семьи. Накануне они попрощались со своими поклонниками в Инстаграме, поблагодарив всех за поддержку. (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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