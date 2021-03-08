Российские космонавты с борта МКС поздравили женщин с праздником Фото: Кадр видео

Российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков с борта Международной космической станции (МКС) поздравили женщин с Международным женским днем, пожелав им почувствовать внимание и заботу близких.

«Дорогие женщины, милые мамы, бабушки, сестры, поздравляем вас с началом весны. Весна - это время обновления, время пробуждения и расцвета природы, время новых надежд. Вы делаете наш мир лучше и добрее», - сказал Рыжиков в видеопоздравлении, которое опубликовано «Роскосмосом».

Космонавты пожелали женщинам почувствовать внимание и заботу своих близких, а также услышать слова любви, и чтобы каждый день был наполнен ощущением счастья, радостью, приятными сюрпризами и семейным теплом.

Сейчас на Международной космической станции помимо Рыжикова и Кудь-Сверчкова находятся американцы Майкл Хопкинс, Кэтлин Рубинс, Шеннон Уолкер, Виктор Гловер и японец Соити Ногути.

Напомним, ранее женщин с Международным женским днем поздравил президент России Владимир Путин, а также поздравление опубликовали в МИД РФ.