В Госдуме предложат, как защитить российские СМИ от блокировки в соцсетях Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Государственной думе предложат решения, направленные на пресечение случаев блокирования материалов российских СМИ в социальных сетях. Такое заявление сделал спикер Госдумы Вячеслав Володин, анонсировав принятие новых законов по защите цифрового суверенитета от «беспредела» Facebook, Instagram и Twitter.

Спикер нижней палаты назвал неприемлемым блокировку Facebook доступа к информационным материалам нескольких российских СМИ

«Это нарушает наше национальное законодательство. Мы будем предлагать законодательные решения, которые не допускали бы подобного в отношении российских СМИ», - заявил он.

Напомним, ранее Facebook заблокировал около 530 учетных записей российских пользователей в Instagram. Роскомнадзор направил письмо с требованием разъяснить причины блокировки, а также предоставить списки аккаунтов с ограниченным доступом. Позже ведомство потребовало восстановить доступ к информационным материалам российских СМИ