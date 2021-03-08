Боевики в Сирии готовят провокацию с химоружием

Сирийские боевики готовят очередную провокацию с химоружием Фото: REUTERS

Боевики в Сирии готовят новую провокацию с применением химического оружия в САР, главная цель инсценировки – обвинить в применении химического оружия официальные сирийские власти и правительственные войска.

Об этом предупредил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Карпов, уточнив, что осуществить свои планы террористы намерены в идлибской зоне деэскалации.

«В российский Центр по примирению враждующих сторон поступила информация о подготовке боевиками террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (это одно из названий запрещенной в России экстремистской группировкии «Джебхат ан-Нусра» – прим. ред.) провокации в идлибской зоне деэскалации с инсценировкой химической атаки», - сказал он на брифинге в понедельник, 8 марта.

Александр Карпов добавил, что по имеющимся сведениям, провокаторы собираются устроить «химатаку» в специально построенном лагере, расположенном в селении Кбана (провинция Идлиб), а местных жителей намерены привлечь на роли «жертв» и «пострадавших».

Стоит отметить, что террористы в Сирии нередко устраивают подобные инсценировки, чтобы потом обвинить официальный Дамаск в применении отравляющих веществ против собственного народа. Между тем, как писал сайт kp.ru, постпред России при ООН Василий Небензя еще год назад говорил, что «сирийская военно-химическая программа свернута, объекты по производству химического оружия были уничтожены, а запасы химического оружия – ликвидированы».