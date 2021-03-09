Аналитики спрогнозировали цены на нефть на весну 2021 года Фото: REUTERS

Цены на нефть преодолели отметку в 71 доллар за баррель марки Brent. Это почти предельный показатель весны, уверен эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.

По его мнению, максимум, который возможен весной – 72 доллара. После цены начнут постепенно снижаться и для этого есть несколько причин: с мая Саудовская Аравия может отказаться от своих обязательств по ограничению добычи нефти. Не исключено, что ОПЕК+ пересмотрит квоты на добычу нефти.

К тому же, сказывается вакцинация от коронавируса. Не все страны успешно справляются с данной задачей, пишет ФАН.

- Не исключено, что с накоплением противоречий и ростом угроз картель ОПЕК+ вообще может распасться, - предупредил Станислав Митрахович.

Нормализация мировых запасов произойдет только к началу 2022 года, но при условии, что страны-добытчики будут действовать сообща. Учитывая все эти факторы, эксперты прогнозируют, что сильный рост котировок будет невозможным.

- Сильно преодолеть отметку в 70 долларов за баррель вряд ли удастся. В ближайшие два-три месяца цены на нефть Brent могут колебаться в диапазоне 65–72 долларов за баррель, - спрогнозировал в беседе с «Известиями» инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.