Цена нефти марки Brent поднялась выше 70 долларов за баррель

Цена нефти Brent превысила $70 за баррель впервые с января 2020 года Фото: REUTERS

В ночь на понедельник, 8 марта, стоимость нефти марки Brent впервые с начала 2020 года превысила отметку в 70 долларов за баррель. Так, североморская нефтяная смесь этой марки, по данным торгов лондонской биржи ICE на 02:07 по московскому времени, подорожала на 1,64% – до 70,5 доллара за баррель. В последний раз стоимость нефти этой марки находилась на отметке выше 70 долларов 8 января прошлого года.

Буквально через три минуты, к 02:10 (мск) цена майского фьючерса на нефть Brent ускорила рост до 1,77% и торговалась на уровне 70,59 доллара за баррель, передает ТАСС.

Примерно в то же время цена барреля «черного золота» сорта WTI на Нью-йоркской товарной бирже тоже увеличилась на 1,72%. Стоимость барреля западнотехасской светлой находится на отметке 67,41 доллара.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее на министерской встрече стран ОПЕК+ был согласован рост добычи нефти России в апреле текущего года на 130 тысяч баррелей в сутки, и Казахстана – на 20 тысяч баррелей в сутки.

Вице-премьер Александр Новак после этого выразил надежду, что к середине следующего 2022 года мировой нефтяной рынок вернется на докризисный уровень.

В воскресенье, 7 марта, власти Саудовской Аравии сообщили о попытке атаки повстанцев-хуситов на одно из крупнейших в стране нефтехранилищ, расположенное в порту Рас-Танура.