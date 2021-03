Учёные рассказали о влиянии пыльцы на распространение коронавируса весной

Ученые обнаружили связь между уровнем инфицирования вирусом SARS-CoV-2 и концентрацией пыльцы растений в воздухе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Учёные завили о наличии связи между заболеваемостью коронавирусом и концентрацией пыльцы растений в воздухе. Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. В нём также сказано, что цветение и пыльца стали фактором сильного распространения коронавируса в странах Северного полушария весной 2020 года.

- Воздействие пыльцы ослабляет иммунитет против некоторых сезонных респираторных вирусов за счет уменьшения противовирусного интерферонового ответа. Мы исследовали, применимо ли то же самое к SARS-CoV-2, который чувствителен к противовирусным интерферонам, если волны заражения совпадают с высокими концентрациями пыльцы в воздухе, - сообщают исследователи международного проекта COVID-19/POLLEN под руководством Клаудии Трейдл-Хоффманн из Технического университета Мюнхена, Институт экологической медицины и Аугсбургского университета в Германии.

Учёные изучили влияние пыльцы растений на восприимчивость человека к вирусу SARS-CoV-2, проведя кросс-секционный и продольный анализ показателей уровней концентрации пыльцы в воздухе и заболеваемости коронавирусом 130 регионах и 31 государствах на пяти континентах.

При исследовании специалисты также изучали экологические и демографические факторы: среднюю температуру воздуха и влажность в регионе, плотность населения и статус изоляции. Учёные сообщили, что переносимая по воздуху пыльца из-за температуры воздуха и влажности становится причиной 44% вариабельности частоты инфицирования. Во всех странах показатели суточной заболеваемости зависели от доли пыльцы в воздухе, но число заражений было ниже в странах, жители которых соблюдали режим изоляции.

Отмечается также, что наличие пыльцы в воздухе делает более восприимчивыми к заражению даже тех, кто не страдает от аллергии. Частицы пыльцы не переносят коронавирус, а только усиливают восприимчивость к вирусу.

