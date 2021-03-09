Суд в Турции оправдал шесть человек по делу об убийстве посла России Андрея Карлова Фото: EASTNEWS/AFP

Второй суд Анкары по особо тяжким преступлениям на заседании во вторник, 9 марта, оправдал шесть человек по делу об убийстве российского посла Андрея Карлова. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Еще девять обвиняемых получили тюремные сроки от пяти до 15 лет. Пятеро обвиняемых по делу об убийстве посла России в Турции получили пожизненные сроки, двоих из них - по статье о терроризме. При этом суд приговорил к двум пожизненным срокам двоих организаторов убийства Карлова - куратора убийцы и того, кто непосредственно "отдал приказ".

Андрей Карлов был застрелен в Анкаре в 2016 году. Турецкие власти тогда сообщили, что нападение совершил местный полицейский, который был ликвидирован силами безопасности. В общей сложности обвинение предъявили 28 подозреваемым. В обвинительном заключении отмечается, что убийство Карлова - это провокация для нанесения ущерба отношениям России и Турции.

Суд по делу об убийстве посла РФ начался в январе 2019 года. Турецкая прокуратура потребовала приговорить к пожизненному заключению восемь обвиняемых. Еще пять обвиняемых потребовали приговорить к 15-летнему тюремному заключению, а шестерых – оправдать. Дела других девяти обвиняемых будут рассматривать отдельно, поскольку они числятся в розыске.