Мэр Москвы считает, что масочный режим сохранится после отмены многих ограничений весной

Мэр Москвы Сергей Собянин Фото: Михаил ФРОЛОВ

В четверг, 11 марта, исполнится ровно год с тех пор, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила эпидемию коронавируса пандемией. Накануне этой даты мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о возможности дальнейшего снятия введенных из-за распространения инфекции ограничений в столице. По его словам, скорее всего, горожанам придется носить защитные маски и после отмены большинства мер.

«Большинство ранее действовавших ограничений мы отменили в январе – феврале. Скорее всего, оставшиеся ограничения можно будет отменить уже весной. Возможно, какие-то меры предосторожности, например, масочный режим в метро или ограничение массовых мероприятий придется сохранять дольше», - сказал Сергей Собянин в интервью агентству ТАСС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мифы и правда о коронавирусе: откуда взялась страшилка о вызывающих рак вакцинах

Вместе с экспертом мы разобрали тревожные гипотезы, которые активно обсуждают в соцсетях (подробности).