Пашинян заявил, что глава Генштаба считается уволенным с 10 марта Фото: REUTERS

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что глава Генштаба Вооруженных сил республика Оник Гаспарян считается уволенным с 10 марта этого года, поскольку указ о его освобождении от должности в срок не подписал президент страны и при этом не стал обжаловать это решение в Конституционном суде.

- Принимая за основу тот факт, что президент Армен Саркисян не подписал указ об увольнении главы Генерального штаба ВС, но не стал оспаривать его в Конституционном суде, с 10 марта текущего года начальник Генштаба освобождается от занимаемой должности силой закона, - приводит слова Никола Пашиняна пресс-служба армянского кабмина в среду.

Напомним, в феврале армянские военнослужащие потребовали отставки главы правительства Никола Пашиняна и всего кабинета министров в целом, заявив, что они «не могут принимать правильные решения в экстренной ситуации». Премьер-министр назвал такие требования попыткой военного переворота и сообщил об увольнении начальника Генштаба Вооруженных сил, который подписал данное заявление. После этого в Армении прошли несколько митингов сторонников Пашиняна и его противников, которые требуют отставки премьера.