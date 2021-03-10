Президент Армении оспорил увольнение главы Генштаба в конституционном суде Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Армении Армен Саркисян обратился в Конституционный суд, чтобы оспорить решение об увольнении глава Генерального штаба Вооруженных сил республики. Об этом во вторник, 10 марта, сообщает пресс-служба главы государства.

- Президент обратился в КС для определения соответствия конституции закона о военной службе и статусе военнослужащего. Обращение обусловлено проблемами в правоприменительной практике закона, которые стали более очевидными в результате инициативы премьер-министра об увольнении главы Генштаба. Президент надеется, что принятие быстрого решения конституционным судом обеспечит правовую определенность и будет способствовать урегулированию кризиса, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее глава армянского правительства Никол Пашинян заявил, что руководитель Генштаба Оник Гаспарян считается уволенным с сегодняшнего дня, поскольку президент страны не подписал закон об отстранении его от должности, но и не оспорил его в Конституционном суде.

Решение об увольнении главы Генштаба ВС Армении Никол Пашинян принял после того, как местные военнослужащие потребовали его отставки. Он назвал их заявление попыткой военного переворота. Указ об увольнении Гаспаряна передали на подпись президенту страны Армену Саркисяну, однако он отказался его подписывать. Глава государства заявил, что документ противоречит армянской конституции.