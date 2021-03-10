Минцифры: Проблемы с доступом к госсайтам связаны со сбоями у Ростелекома

Минцифры РФ раскрыл причины перебоев в работе ряда государственных порталов Фото: Анастасия ОСИПОВА

Министерство цифрового развития России объяснило проблемы с доступом к государственным и другим сайтам. В ведомстве связали проблемы со сбоями маршрутизаторов, используемых в сети "Ростелекома", а не с замедлением работы социальной сети Twitter.

- Проблемы с доступом к ряду государственных и других сайтов связаны со сбоями в работе маршрутизаторов, используемых в сети ПАО "Ростелеком". Компания предпринимает необходимые меры по восстановлению работоспособности сети, — приводит слова пресс-службы Минцифры РФ РИА Новости.

Напомним, в полдень 10 марта сайты некоторых государственных органов России, в том числе Кремля, правительства, Госдумы и Совета Федерации перестали загружаться.

Также на перебои в работе пожаловались пользователи "Ростелекома". У большинства возникли проблемы с подключением к интернету, 4% пользователей заявили о сбое всех сервисов Ростелекома, а 1% пожаловался на проблемы с работой телевидения.