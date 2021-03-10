Суд приговорил соучастника убийства следователя Шишкиной к 9,5 года колонии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд в Подмосковье приговорил соучастника убийства следователя российского министерства внутренних дел Евгении Шишкиной к 9,5 года колонии. Об этом в среду, 10 марта, сообщили в Генеральной прокуратуре России.

Отмечается, что на момент совершения преступления обвиняемый был несовершеннолетним. Суд признал его виновным по части второй статьи 105 Уголовного кодекса - убийство по найму в составе организованной группы, а также по части третьей статьи 222 - незаконное хранение оружия и боеприпасов организованной группой.

- Учитывая позицию государственного обвинителя суд приговорил соучастника убийства к 9 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также удовлетворил иск о возмещении морального вреда на сумму в один миллион рублей, - сообщили в правоохранительном ведомстве.

Обвиняемый состоял в организованной преступной группе, которую создали для убийства старшего следователя по особо важным делам следственного управления на транспорте МВД России по ЦФО подполковника полиции Евгении Шишкиной. Организатор преступления привлек на тот момент несовершеннолетнего юношу, а тот в свою очередь привлек Абдулазиза Абдулазизова, который забрал из тайника оружие в лесополосе в Балашихе. В октябре 2018 года Абдулазизов два раза выстрелил в Шишкину. Его приговорили к 14 годам тюрьмы строго режима.