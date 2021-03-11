Володин: Россия последовательно снижает зависимость от доллара Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия последовательно снижает зависимость от американского доллара, все чаще используя расчет в национальных валютах в торговле с другими государствами. Об этом в четверг, 11 марта, сообщил в ходе беседы с журналистами председатель российской Государственной думы Вячеслав Володин.

- Так, в рамках Евразийского экономического союза у России расчеты в национальных валютах выросли до 74 процентов. Последователь наращиваем мы и торговлю в национальных валютах с КНР, Турцией, - рассказал спикер нижней палаты.

Вячеслав Володин отметил, что в конце февраля этого года РФ поменяла валютную структуру средств Фонда национального благосостояния, включив в нее японскую йену (доля 5%) и китайский юань (15%). Тем временем доли американского доллара и европейской валюты снизили до 45% до 35% соответственно. Доля фунта стерлингов осталась на уровне в десять процентов.

Напомним, ранее заместитель главы российского министерства иностранных дел Сергей Рябков в разговоре с западными СМИ заявил, что России необходимо избавиться от «ядовитой» долларовой зависимости.