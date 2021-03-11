Экономист объяснил, почему России нужно отказываться от доллара Фото: REUTERS

Директор Института нового общества, экономист Василий Колташов объяснил, почему России стоит постепенно отказываться от американского доллара.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что наша страна наращивает переход на национальные валюты в двусторонних торгово-экономических связях со многими странами, в том числе с Турцией и Китаем.

Со временем, это позволит снизить зависимость от доллара. Но ждать, что процесс пойдет быстро – не стоит.

- Размер американского рынка оказал огромное влияние на установление долларового господства в мире. Быстро процесс перехода быть осуществлен не может, - рассуждает Колташов.

Есть еще одна проблема – это создание резервов. Торговать можно в национальной валюте, но создавать резервы в том, что «является более надежным и устойчивым средством, чем американская валюта»

- Может быть золото. Что касается альтернативных доллару валют. Я боюсь, что они не смогут стать заместителями доллара. Кроме того, задача ухода от доллара состоит не в замене на другую валюту, а в том, чтобы не поощрять никакую отдельную страну в качестве обладателя резервной валюты, - говорит экономист.

Он полагает, что процесс перехода может занять долгие годы, но при условии, что с фондовыми рынками, американским долгом и политикой Федеральной резервной системы США ничего не случится.

- Если же произойдет девальвация доллара, то процесс пройдет гораздо быстрее. Но мы будем наблюдать взлет цен на нефть и другие товары, продаваемые в долларах, - заключил эксперт в беседе с ФАН.