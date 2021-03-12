Песков рассказал об увеличении числа кибератак на сайт Кремля Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Число кибератак на официальный сайт Кремля вырос за последнее время. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в пятницу, 12 марта.

Официальный представитель Кремля, отвечая на вопрос о сбоях в работе сайтов Кремля и других государственных органов 10 марта, сообщил, что сам никаких сбоев не заметил. При этом он подтвердил увеличение количества DDoS-атак на интернет-ресурсы госорганов.

- Оно все время растет. У нас там и зеркала включаются, была пара DDoS-атак. При чем атаки были такие, которые у нас сделать невозможно, у нас даже никто не способен на это, - рассказал Дмитрий Песков в интервью агентству ТАСС.

Напомним, несколько дней назад сайты некоторых госорганов России стали недоступны. Так, перестали открываться сайты правительства, Кремля, СК, Роскомнадзора, Минэкономразвития, Совбеза, Госдумы и других ведомств. Дмитрий Песков сообщил тогда, что специалисты Кремля и он сам сбоя не зафиксировали и переадресовал вопрос об этом Минкомсвязи.

Как сообщал сайт kp.ru, российское Министерство цифрового развития объяснило проблемы с доступом к государственным и другим сайтам проблемами с маршрутизаторами.