Лыжник Александр Большунов одержал победу в масс-старте на этапе Кубка мира Фото: REUTERS

Российский лыжник Александр Большунов завоевал золото в гонке на 15 километров с массовым стартом, которая проходила на этапе Кубка мира в швейцарском Энгадине.

Россиянин прошел дистанцию в 15 километров классическим стилем за 34 минуты и 7,1 секунды, опередив норвежцев Йоханесса Клебо и Паала Голберга, которые расположились на втором и третьем месте с отставаниями в18,4 и 18,9, соответсвенно.

Еще двое российских лыжников, Артём Мальчев и Алексей Червоткин финишировали шестым и десятым, соответственно.

Последний раз в нынешнем сезоне Кубка мира мужчины выйдут на старт в воскресенье, 14 марта, в 12:35, когда они побегут гонку преследования.

Напомним, ранее Большунов получил серебро Чемпионата мира в гонке на 50 километров, где он уверенно шел к финишу первым, но на последних метрах дистанции вплотную к нему попытался проскользнуть норвежец Йоханнес Клебо, после контакта с которым у российского лыжника сломалась палка. В итоге россиянин финишировал только третьим. После протеста сборной России и долгих совещаний Клебо же был не только лишен золотой медали, но и дисквалифицирован, победу присудили Эмилю Иверсену, а Большунову получил второе место и серебро.