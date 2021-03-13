Роман Зобнин - вновь в старте "Спартака". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сегодня, 13 марта, вечером в Москве будет сыграно стаоличное дерби - Динамо примет Спартак в поединке 22 тура РПЛ. "Красно-белые" после поражения ЦСКА 1:2 в Туле имеют все шансы на то, чтобы вернуть себе второе место в турнирной таблице РПЛ. Три недели назад в Кубке России "Динамо" победило "Спартак" 2:0.

Оглашены стартовые составы команд на предстоящий поединок. У "Спартака" вернулся в обойму Роман Зобнин, в центре обороны с первых минут в паре с Джикией будет играть Кутепов. У Динамо - в защите вновь Паршивлюк, имеющий богатое спартаковское прошлое. Полностью составы команд на игру Динамо - Спартак выглядят так:

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Скопинцев, Евгеньев, Ордец, Фомин, Лесовой, Захарян, Шиманьски, Моро, Грулёв.

«Спартак»: Максименко, Кутепов, Джикия, Маслов, Айртон, Мозес, Крал, Зобнин, Промес, Соболев, Ларссон.

Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию матча Динамо - Спартак. Стартовый свисток поединка прозвучит в 19:00 по московскому времени.