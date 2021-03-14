Разбившийся в аэропорту Алма-Аты принадлежал Комитету нацбезопасности Казахстана

13 марта возле аэропорта Алма-Аты потерпел крушение военный самолет Ан-26 Фото: Кадр видео

Военный самолёт Ан-26, который накануне потерпел крушение возле аэропорта Алма-Аты, принадлежал авиационной службе Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана, сообщили в ведомстве.

Напомним, как писал сайт kp.ru, днем в субботу, 13 марта, при заходе на посадку в алма-атинском аэропорту разбился самолёт Ан-26, на борту которого находилось шесть человек, четверо из них погибли. Двое пострадали и были госпитализированы с серьёзными травмами. Состояние обоих медики оценивают как крайне тяжёлое.

В городской администрации уточнили, что у одного пострадавшего 1987 года рождения открытый перелом левого бедра и закрытая черепно-мозговая травма. Второй (1996 года рождения) получил открытую черепно-мозговую травму, переломы пальцев рук, а также ожоги тела II—III степени. Оба находятся в реанимации.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Кемелевич Токаев выразил соболезнования родным и близким погибших и поручил установить причины авиакатастрофы.