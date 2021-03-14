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Общество14 марта 2021 16:09

Наина Ельцина привилась от коронавируса

Бывший шеф протокола первого президента РФ Владимир Шевченко отметил, что Наина Иосифовна чувствует себя прекрасно
Авторы (2):
Александр ГАМОВАлександр ГАМОВ
Анастасия РЫШКОВА
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Наина Ельцина привилась от коронавируса.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Супруга первого президента России Наина Ельцина сделал прививку от коронавирусной инфекции. Об этом в разговоре с журналистом "Комсомольской правды" завил бывший шеф протокола Бориса Ельцина Владимир Шевченко.

"Она прививку сделала давно, все нормально у нее", - ответил Шевченко автору-корреспонденту Александру Гамову на вопрос о том, как перенесла Наина Иосифовна карантин.

Он рассказал и о состоянии ее здоровья на данный момент.

"Для нее, для ее возраста – прекрасно себя чувствует. В хорошем настроении", - поделился Шевченко.

Он отметил, что Наина Ельцина 14 марта весь день принимает поздравления с Днем Рождения. Шевченко рассказал, что ей позвонил президент России и лично поздравил с праздником.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин отправил Наине Иосифовне телеграмму с поздравлениями ко Дню рождения. Глава государства отметил, что супруга первого президента РФ "щедро наделена ценными человеческими качествами: искренностью, добротой, отзывчивостью".

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