Названы источники финансирования съёмок российского фильма в космосе. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральный директор АО «Главкосмос» Дмитрий Лоскутов в эфире радио "Комсомольская правда" назвал главные источники финансирования российского фильма в космосе.

- Финансирует съемку фильма Первый канал. В целом реализация проекта будет осуществляться в рамках существующей федеральной космической программы, то есть не потребует каких-либо дополнительных средств из федерального бюджета. Наоборот, мы рассчитываем, что проект будет способствовать притоку в отрасль небюджетных средств за счет развития коммерческих космических полетов. Эта задача была поставлена Главкосмосу в прошлом году. И часть работ, которая включает в себя отбор, подготовку космонавтов – участников проекта, изготовление полетного снаряжения, это скафандры и ложементы, будет профинансирована Главкосмосом, - сказал Лоскунов.

Он отметил, что на проект не будут истрачены бюджетные деньги, он будет реализован средствами, которые "мы заработали сами" ("Главкосмос"). Лоскунов отметил, что 2020 год был для "Главкосмоса" непростым, но при этом корпорация сумела сохранить "достойные финансовые показатели".

Генеральный директор АО «Главкосмос» выразил надежду что в результате этого полета произойдет существенная популяризация российской космонавтики, современных достижений, не только в России, но и за нее пределам.

- Рассчитываем, что будет массово повышен интерес и к российской космонавтике, и очень важно поднять авторитет профессии космонавта, - сказал Лоскунов.

Он отметил, что полет в принципе спланирован таким образом, чтобы не влиять на достижение целей и задач федеральных планов.

Напомним, "Первый канал" и госкорпорация "Роскосмос" планируют снять фильм о космосе. Реальный полет в космос запланирован в октябре 2021 года. Актриса, имя которой будет объявлено в апреле, и режиссер Клим Шипенко полетят на МКС.

Сейчас оба проходят медкомиссию, которая решит, позволяет ли их здоровье находится в космическом пространстве.