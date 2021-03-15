Прибыль российского бизнеса в 2020 году рекордно упала впервые за 12 лет
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Прибыль российского бизнеса по итогам 2020 года рекордно сократилась. Снижение, максимальное за последние 12 лет, зафиксировано в 48 из 85 регионов страны.
В целом предприниматели недополучили 3,8 трлн рублей – это 23,5% от показателей последних лет. Об этом говорится в исследовании международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.
Регионы, где зафиксировано максимальное падение прибыли:
Северная Осетия – Алания –3 млрд. рублей,
Ненецкий автономный округ - 20,65 млрд рублей,
Ингушетия - 4,5 млрд рублей,
Амурская область - 31,56 млрд рублей,
Севастопольский край - 802 млн рублей,
Кемеровская область - 8,7 млрд рублей.
Стоит отметить, что более глубокое падение прибыли бизнеса фиксировалось в кризисном 2008 году, — тогда оно составило 30,4%. Однако в абсолютном выражении сумма недополученных доходов составила 1,74 трлн рублей.
Регионы, которые улучшили показатели:
Карачаево-Черкесия + увеличение с 146 млн до 1,2 млрд рублей,
Ростовская область – из убытка в 55,2 млрд до прибыли в 123,5 млрд руб.
Республики Алтай - 14,1 млрд рублей,
Мурманская область,
Калининградская область,
Пензенская область,
Чукотский АО,
Республика Мордовия,
Белгородская область.
В Минэке пока не стали комментировать ситуацию, пишет газета "Известия".
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