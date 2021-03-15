Прибыль российского бизнеса в 2020 году рекордно упала впервые за 12 лет Фото: Shutterstock

Прибыль российского бизнеса по итогам 2020 года рекордно сократилась. Снижение, максимальное за последние 12 лет, зафиксировано в 48 из 85 регионов страны.

В целом предприниматели недополучили 3,8 трлн рублей – это 23,5% от показателей последних лет. Об этом говорится в исследовании международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Регионы, где зафиксировано максимальное падение прибыли:

Северная Осетия – Алания –3 млрд. рублей,

Ненецкий автономный округ - 20,65 млрд рублей,

Ингушетия - 4,5 млрд рублей,

Амурская область - 31,56 млрд рублей,

Севастопольский край - 802 млн рублей,

Кемеровская область - 8,7 млрд рублей.

Стоит отметить, что более глубокое падение прибыли бизнеса фиксировалось в кризисном 2008 году, — тогда оно составило 30,4%. Однако в абсолютном выражении сумма недополученных доходов составила 1,74 трлн рублей.

Регионы, которые улучшили показатели:

Карачаево-Черкесия + увеличение с 146 млн до 1,2 млрд рублей,

Ростовская область – из убытка в 55,2 млрд до прибыли в 123,5 млрд руб.

Республики Алтай - 14,1 млрд рублей,

Мурманская область,

Калининградская область,

Пензенская область,

Чукотский АО,

Республика Мордовия,

Белгородская область.

В Минэке пока не стали комментировать ситуацию, пишет газета "Известия".

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