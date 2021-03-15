«Дорогие товарищи!» и «Гунда» не вошли в число номинантов на «Оскар»

Фото: кадр из фильма «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского

Фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» и «Гунда» Виктора Косаковского не вошли в число номинантов на премию «Оскар» в текущем 2021 году в категориях «Лучший иностранный художественный фильм» и «Лучший документальный полнометражный фильм». Об этом в понедельник, 15 марта, свидетельствует трансляция Американской академии кинематографических искусств и наук в Twitter.

В окончательный список номинантов-2021 также не вошел американский фильм «Добро пожаловать в Чечню» Дэвида Фрэнса. В феврале данная картина, а также фильмы «Гунда» попали «Дорогие товарищи!» попали в короткий список претендентов на престижную кинопремию в 2021 году.

Номинантами за лучший иностранный художественный фильм стали датская лента «Еще по одной», румынский фильм «Коллектив», а также «Человек, который продал свою кожу», «Куда ты идешь, Аида?» и китайская картина «Лучшие дни».

Как сообщал сайт kp.ru, 9 марта режиссер Андрей Кончаловский сообщил, что его фильм «Дорогие товарищи!» вошел в шорт-лист британской премии BAFTA в категории «Лучший неанглоязычный фильм».