Объявлены номинанты на «Оскар» за лучший фильм Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Картины «Отец», «Манк», «Минари», «Земля кочевников», «Девушка, подающая надежды» и «Звук металла» выдвинуты на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм» в 2021 году. Об этом в понедельник, 15 марта, сообщили во время прямой онлайн-трансляции Американской академии кинематографических искусств и наук в Twitter.

Номинантами на престижную кинопремию стали также фильмы «Иуда и черный мессия» Шаки Кинга и «Звук металла» Дариуса Мардера. Всего в списке 2021 года в данной категории - восемь фильмов.

Энтони Хопкинс и Чедвик Боузман номинированы на «Оскар» как лучше актеры.

Как писал сайт kp.ru, российские картины «Дорогие товарищи!» и «Гунда» не попали в список номинантов на премию «Оскар» в категориях «Лучший иностранный художественный фильм» и «Лучший документальный полнометражный фильм», несмотря на то, что оба этих фильма были включены в шорт-лист кинопремии.

93-я церемония вручения «Оскара» за заслуги в области кинематографа состоится в 2021 году 25 апреля в Лос-Анджелесе.

Номинанты на «Оскар» в категории «Лучший фильм»:

«Земля кочевников» (2020) Хлои Чжао;

«Отец» (2020) Флориана Зеллера;

«Манк» (2020) Дэвида Финчера;

«Иуда и черный мессия» (2021) Шаки Кинга;

«Минари» (2020) Ли Айзека Чуна;

«Девушка, подающая надежды» (2020) Эмиральд Феннел;

«Звук металла» (2019) Дариуса Мардера;

«Суд над чикагской семеркой» (2020) Аарона Соркина.