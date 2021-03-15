«Душа», «Барашек Шон» и «Путешествие на Луну» претендуют на «Оскар» за лучший анимационный фильм

«Душа» претендует на «Оскар» за лучший анимационный фильм. Фото: кадр из мультфильма "Душа".

Мультфильмы «Душа», «Барашек Шон» и «Путешествие на Луну» претендуют на премию «Оскар» в 2021 году за лучший анимационный фильм. Об этом в понедельник, 15 марта, сообщили во время трансляции Американской киноакадемии в Twitter.

В списке номинантов на «Оскар» за лучший анимационный фильм также значатся мультфильмы «Вперед» и «Легенда о волках». 93-я церемония вручения кинонаграды состоится 25 апреля 2021 года.

Как сообщал сайт kp.ru, накануне мультфильм «Душа» режиссеров Пита Доктера и Кемпа Пауэрса получила «Золотой глобус» в номинации «Лучший анимационный фильм».

Сегодня Американская академия кинематографических искусств и наук также объявила номинантов на премию «Оскар» в 2021 году в категории «Лучший фильм». В список вошли фильмы «Отец», «Манк», «Минари», «Земля кочевников», «Девушка, подающая надежды» и «Звук металла».