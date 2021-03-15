Германия приостановила вакцинацию препаратом от AstraZeneca Фото: REUTERS

Власти Германии приняли решение приостановить вакцинацию от коронавирусной инфекции препаратом от AstraZeneca. Об этом в понедельник, 15 марта, сообщило министерство здравоохранения ФРГ.

- Правительство Германии следует рекомендации Института имени Пауля Эрлиха, который указал на необходимость проведения новых исследований касательно возможных побочных эффектов в связи с применением препарата от AstraZeneca, - говорится в сообщении немецкого ведомства.

Как сообщал сайт kp.ru, применение вакцины AstraZeneca также приостановили Нидерланды, Дания, Норвегия, Исландия, Италия и еще несколько европейских стран из-за смерти двух привившихся в Дании и трех случаев выявления тромбов у норвежских медиков. Один из медицинских работников в Норвегии, привитый данным препаратом, сегодня скончался. Специалисты в настоящее время устанавливают связь летальных исходов с вакцинацией.