Франция и Италия приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca

Франция приняли решение приостановить вакцинацию от коронавирусной инфекции препаратом от AstraZeneca. Об этом в понедельник, 15 марта, сообщил французский лидер Эммануэль Макрон.

О приостановке использование вакцины АstraZeneca по всей стране сообщили и власти Италии.

Напомним, на данный момент многие европейские страны приняли решение приостановить вакцинацию препаратом AstraZeneca. Сегодня, 15 марта, приостановила вакцинирование данным препаратом Германия. Ранее применение вакцины приостановили Дания, Нидерланды, Норвегия, Исландия и еще несколько стран Европы из-за смерти двух привившихся в Дании людей и трех случаев выявления тромбов у норвежских медиков, получивших прививку данным препаратом. Всемирная организация здравоохранения сообщила, что результаты экспертизы по безопасности препарата появятся в течение недели