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Экономика15 марта 2021 20:55

Аналитик Сбербанка допустил повышение ключевой ставки Банка России 19 марта

По прогнозам эксперта, регулятор повысит ставку до 4,5 процента годовых
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Аналитик Сбербанка допустил повышение ключевой ставки Банка России 19 марта

Фото: Анастасия Осипова

Центральный Банк России с высокой долей вероятности может повысить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта - до 4,5 процента годовых уже в пятницу, 19 марта. Такое заявление сделал глава SberCIB Investment Research Ярослав Лисоволик. Об этом сообщает пресс-служба «Сбербанка».

Как считает аналитик «Сбербанка», этому способствуют рост рыночных ставок в развитых странах, прежде всего речь идет об американских казначейских облигациях, также оказывает влияние усиление инфляционных рисков в мире и в России.

По его словам, в условиях восстановления роста российский и мировой экономики повышение ставок Центробанком не окажет существенного эффекта на экономическую активность. «При этом волатильность в обменном курсе рубля умеренная, в условиях значительного роста цен на нефть с начала года у рубля скорее больше потенциал для укрепления в предстоящие месяцы», - отметил он.

О возможном повышении ставки ЦБ РФ заявили и аналитики Bloomberg. По прогнозам агентства, изменения произойдут до конца текущего года. По их оценкам, на фоне роста инфляции и государственных расходов регулятор может поднять ключевую ставку с текущих 4,25 процента до 5,5 процента или даже 6 процентов.

Напомним, в прошлом года на фоне пандемии коронавируса Центробанк впервые использовал стимулирующую денежно-кредитную политику, доведя ставку до исторического минимума в 4,25 процента годовых. На первом заседании регулятора в 2021 году Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на данной отметке, однако взял курс на ее повышение в дальнейшем, не исключив возможность повышения ставки уже в текущем году.