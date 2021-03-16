Apple согласилась на предустановку российских программ на продаваемых в России смартфонах

Ранее Apple даже грозилась уйти с российского рынка из-за нового закона Фото: REUTERS

Американская корпорация Apple согласилась устанавливать российские программы на свои электронные устройства, предназначенные для продажи в нашей стране.

На всех купленных в России «яблочных» гаджетах с 1 апреля при первом включении и настройке пользователь увидит диалоговое окно, которое по умолчанию предложит ему установить приложения из утвержденного российским правительством списка. При желании от установки можно отказаться, убрав галочки напротив тех или иных приложений.

Об этом газете «Ведомости» рассказал высокопоставленный источник в Минцифры, а потом подтвердили и в Apple. Собеседник агентства отметил, что «министерство вовсе не заинтересовано, чтобы популярные программы, включенные в список для обязательной предустановки, занимали доминирующее положение».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Какие российские приложения установят на все новые смартфоны: утвержден список

Правительство утвердило список отечественных программ, без которых нельзя продавать новые телефоны, компьютеры и «умные» телевизоры (подробности).