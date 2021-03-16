Вирусолог рассказал, как южноафриканский штамм коронавируса попал в Россию

Вирусолог рассказал, как штамм коронавируса из ЮАР попал в Россию Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Директор Национального исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов предположил, что штамм коронавирусной инфекции из ЮАР могли "завезти" путешественники.

- У нас россияне же путешествуют в Южную Африку? Путешествуют, вот и возможны привозные, завозные случаи, поэтому ничего удивительного пока нет, — сказал специалист в эфире радио "Говорит Москва".

Эксперт считает, что обнаружение штамма из ЮАР в России — это закономерный процесс. Он добавил, что стоит дождаться итогов исследований о заразности нового варианта.

16 марта Роспотребнадзор сообщил, что в России выявили южноафриканский штамм COVID-19. Исследователи продолжают работу по изучению изменчивости вируса. В первую очередь клинические материалы собираются у россиян, недавно прибывших из других стран.

Ранее на северо-западе Франции обнаружили новый штамм коронавируса. Сообщается, что его не смогли зафиксировать ПЦР-тесты.