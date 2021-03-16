МИД: в России не обсуждают закрытие границ из-за южноафриканского штамма коронавируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вопрос нового закрытия границ России из-за обнаружения на территории страны южноафриканского штамма коронавирусной инфекции не обсуждается. Об этом во вторник, 16 марта, сообщил заместитель главы российского министерства иностранных дел Евгений Иванов.

- Такой информации нет, вопрос на повестке не стоит, - сказал он в интервью изданию «РИА Новости.

Евгений Иванов отметил, что в настоящее время в стране уже действуют определенные ограничения, а решения по каждому конкретному государству принимаются на уровне оперативного штаба по борьбе с пандемией коронавируса. Также в данном вопросе учитываются мнения профильных министерств и Роспотребнадзора. Кроме того, авиасообщение ЮАР и РФ пока не восстановлено.

Напомним, сегодня Роспотребнадзор сообщил, что российские врачи выявили на территории страны южноафриканский штамм коронавирусной инфекции. Вирусолог Георгий Викулов считает, что обнаружение штамма из ЮАР в России — это закономерный процесс. Эксперт предположил, что южноафриканскую мутацию коронавируса на территорию РФ «завезли» путешественники.

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