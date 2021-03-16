EMA не имеет доказательств, что AstraZeneca провоцирует образование тромбов Фото: REUTERS

У Европейского агентства лекарственных средств на данный момент нет указаний на то, что вакцина британско-шведской компании AstraZeneca провоцирует образование тромбов. Такое заявление сделала исполнительный директор EMA Эмер Кук, отметив, что европейский регулятор может опубликовать заключение по вакцине.

Решение приостановить использование вакцины Кук назвала «прерогативой конкретных стран». По ее словам, агентство по-прежнему «твердо убеждено» в преимуществах вакцины от компании AstraZeneca в предотвращении коронавирусной инфекции.

«Мы по-прежнему твердо убеждены в преимуществах вакцины AstraZeneca в предотвращении COVID-19 с сопутствующими риском госпитализации и смерти перевешивает риск этих побочных эффектов», - заявила она.

Напомним, многие европейские страны, а также Канада временно приостановили использование препарата от компании AstraZeneca после случаев выявления тромбов у норвежских медиков, получивших ранее прививку данной вакциной. Всемирная организация здравоохранения сообщила о подготовке результатов экспертизы по безопасности препарата.